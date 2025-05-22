Полностью запретить рекламу детских смесей предлагает депутат Жогорку Кенеша

На общественное обсуждение вынесен законопроект, направленный на запрет рекламы продуктов и средств для искусственного питания детей, включая детские смеси, бутылочки, соски и прочие заменители грудного молока. Документ также обязывает производителей наносить предупреждение о вреде таких продуктов на 65 процентов упаковки. Автором законопроекта выступила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова.

Согласно пояснительной записке, законопроект вносит изменения в законы «О рекламе» и «Об охране здоровья граждан» и направлен на снижение младенческой смертности и улучшение питания детей раннего возраста.

По данным Минздрава, сегодня только 44 процента младенцев получают исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, при том что целевой показатель на 2030 год — не менее 70 процентов.

Автор проекта считает, что агрессивная реклама искусственного питания мешает продвижению грудного вскармливания и влияет на ошибочный выбор родителей. Документ запрещает любые формы прямой и скрытой рекламы детских смесей, включая использование логотипов, товарных знаков, спонсорство мероприятий и скрытое продвижение в телепередачах или на сайтах.

Проект размещен для общественного обсуждения на официальном сайте Жогорку Кенеша.