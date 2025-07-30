Началось асфальтирование северной объездной дороги

Фото Минтранса. Работа по укладке асфальта на северной объездной дороге в Бишкеке

В столице КР начались работы по укладке асфальта на северной объездной дороге в рамках ее масштабной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, общая длина объездной дороги составляет 33,4 километра. В 2025 году планируется завершить асфальтирование на 15 километрах, включая участки автодорог Алма-Ата — Бишкек — Ташкент (6 километров) и Бишкек — Нарын — Торугарт (9,1 километра).

В проект реконструкции шестиполосной магистрали задействовано свыше 150 единиц специализированной техники.

Отмечается, что из-за высокой загруженности трассы дорожное покрытие обновляют поэтапно — в одну сторону.