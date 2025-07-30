Правоохранителям разрешат творить беззаконие? Юристы о рисках инициативы МВД

Министерство внутренних дел подготовило изменения в Уголовно-исполнительный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызстана. Правоохранители намерены восстановить институт рецидива и ужесточить наказание для преступников. Документ внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Но законопроект включает в себя и другие нормы, ставшие предметом критики и широкого обсуждения как среди политиков, так и юристов. Так, поправки предполагают, что действия/бездействия, совершенные в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности не будут относиться к преступлениям.

Кроме того, предлагают ввести конфискацию имущества как дополнительный вид наказания за публичный призыв к насильственному захвату власти и возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни).

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в социальных сетях назвал инициативу МВД «жестью», а политик Феликс Кулов предложил отклонить законопроект.

Редакция 24.kg поинтересовалась мнением юристов относительно предлагаемых изменений.

«Притянутые за уши» нормы

То, что предлагают инициаторы, можно назвать своего рода индульгенцией. То есть это освобождение от наказания, возведенное в закон. По сути правоохранительные органы, прикрывшись данной нормой, могут и, скорее всего, будут творить беззаконие. Акмат Алагушев

Юрист «Института Медиа Полиси» Акмат Алагушев отметил, что в части введения института «рецидива» можно спорить и полемизировать долго. Но что касается дополнений в статью 18 УК КР и включение конфискации имущества по двум статьям, это однозначно не правовой выход. Он считает предлагаемые нововведения необоснованными и «притянутыми за уши».

Кроме того, законопроект предлагает ввести конфискацию имущества в целях повышения ответственности граждан по некоторым составам преступлений как дополнительный вид наказания:

рейдерство;

уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере;

уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере;

публичные призывы к насильственному захвату власти;

возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни);

создание и финансирование экстремистской организации.

Акмат Алагушев заметил: по какому принципу в этот перечень попали выделенные преступления, в справке-обосновании к законопроекту не уточняется.

Юрист напомнил, что в Уголовном кодексе конфискация имущества предусмотрена за совершение преступлений, связанных с коррупцией, организованной преступностью, наркобизнесом, терроризмом, хищениями в крупном размере, взяточничеством, отмыванием денег, контрабандой и другими.

«Каким боком там оказались публичные призывы к насильственному захвату власти, возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни), которые стали политическими, остается только догадываться», — говорит Акмат Алагушев.

«Хамские» поправки

Юрист Нурбек Токтакунов считает предлагаемые поправки «хамскими».

«В боевиках мы часто видели сцены перестрелок полицейских с преступниками. Когда преступник уходит в толпу, полицейские прекращают стрельбу, чтобы не пострадали люди. То есть правоохранительные органы наделены большой властью, причем в лице каждого отдельного сотрудника, но, если от его действий пострадает или погибнет простой гражданин, в любом случае придется отвечать за преступление», — напоминает Нурбек Токтакунов.

Он подчеркивает, что такой подход актуален во всем мире. Считается, что правоохранитель должен бороться с преступностью, не вредя окружающим, а не с помощью мандата на совершение преступлений.

«Новаторские» изменения в Уголовном кодексе снимают ответственность с сотрудников правоохранительных органов за преступления в случае, если они совершены с разными благими целями борьбы с преступностью, обеспечения безопасности и прочее», — замечает юрист.

Если в борьбе с преступностью не хватает меткости, ловкости, точности, оперативности и самоотверженности, тогда действительно им нужен мандат на преступление. Нурбек Токтакунов

Риск произвола

Юрист Таттуубубу Эргешбаева отмечает, что действующее уголовное законодательство содержит механизмы противодействия организованной преступности и коррупции. Вместе с тем предлагаемая МВД редакция статьи 18 Уголовного кодекса вносит норму, создающую значительные риски правовой неопределенности и возможности произвольного применения закона.

Согласно проекту, не является преступлением деяние, совершенное в целях защиты суверенитета, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод граждан.

По словам юриста, такая формулировка предоставляет правоприменителям неограниченное усмотрение и допускает избирательное толкование.

Оценочные категории вроде «нравственность», «информационная безопасность» и «экономическая безопасность» не имеют легального определения и могут быть использованы для оправдания действий, нарушающих принципы законности и равенства. Таттуубубу Эргешбаева

В обоснование своих слов она привела несколько примеров.

1. Экология и водные ресурсы

Протест жителей против загрязнения реки горнодобывающей компанией может быть признан угрозой экономической безопасности, что откроет путь к применению силы и ограничению прав без надлежащей правовой оценки.

2. Общественный контроль за бюджетом

Гражданин, обнародовавший данные о нецелевом использовании бюджетных средств, рискует быть обвиненным в подрыве информационной безопасности, а его действия могут быть интерпретированы как попытка дискредитации госорганов.

3. Свобода вероисповедания

Законная деятельность религиозной общины может быть признана несоответствующей «нравственности населения», что создаст основание для ограничительных мер без достаточных оснований.

Для решения проблемы юрист рекомендует ограничить применение предложенной нормы. Применение исключения из состава преступления допустимо исключительно в условиях официально введенного чрезвычайного или военного положения, как предусмотрено Конституцией.

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Таттуубубу Эргешбаева также предлагает установить судебный контроль.

«Оценка правомерности деяния в рамках предлагаемой нормы должна относиться к исключительной компетенции суда. Это исключит возможность произвольного решения со стороны уполномоченных органов», — отмечает она.

Юрист советует установить критерий исключительности деяния. Норма должна применяться только в тех случаях, когда деяние было единственным возможным способом предотвратить неминуемое наступление тяжких или особо тяжких последствий.

В итоге, подчеркивает Таттуубубу Эргешбаева, такая редакция позволит сохранить баланс между обеспечением государственной безопасности и защитой фундаментальных прав и свобод, предотвратит произвольное применение уголовного закона.