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Общество

В городе Ош меняют таблички переименованной улицы Ленина

В Оше полностью заменили таблички на бывшей улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, теперь улица носит имя Алымбека Датки.

Улица Ленина в южной столице ранее переименована в улицу Алымбека Датки решением депутатов Ошского городского кенеша. Инициативу о переименовании центральной улицы города внес мэр Женишбек Токторбаев. Депутаты поддержали предложение и приняли соответствующее решение.

Алымбек датка (1804-1862) — видный кыргызский государственный и военный деятель XIX века, один из основателей Кокандского ханства.

В июне этого года на центральной площади Оша также демонтировали памятник Владимиру Ленину. Он был самым высоким в Центральной Азии из числа установленных в честь вождя большевиков. Вес монумента составлял 7,5 тонны. Памятник установили в 1975-м. Вместо него планируется установить 95-метровый флагшток с государственным флагом Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337638/
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