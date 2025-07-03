18:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В городе Ош улицу Ленина переименовали в честь Алымбека датки

Ошский городской кенеш принял решение о переименовании одной из центральных улиц города – улицы имени Ленина. Теперь она будет носить имя выдающегося государственного деятеля Алымбека датки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление поддержали большинство депутатов. Председатель городского кенеша назвал это решение «историческим шагом, отражающим стремление к усилению национальной идентичности и уважению к собственной истории».

Алымбек датка (1804–1862) — видный кыргызский государственный и военный деятель XIX века, один из основателей Кокандского ханства. 

Он происходил из рода саяк племени сарыбагыш. Алымбек Датка сыграл ключевую роль в политической консолидации южных кыргызских земель и занимал пост аталык-бий, фактически являясь правителем Ферганской долины. Он также первым получил титул «датка» от ханов Коканда, что позже легло в основу аналогичного признания Курманджан датки. Был убит в результате дворцового заговора в Коканде.

В июне этого года на центральной площади Оша демонтировали памятник Владимиру Ленину. Он был самым высоким в Центральной Азии из числа установленных в честь вождя большевиков. Его вес составлял 7,5 тонны. Памятник был установлен в 1975 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335090/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Из Оша на Иссык-Куль на стуле. Главу центра детского творчества уволили
Как будет выглядеть новый парк культуры и отдыха в Оше, показали чиновники
Передумали называть «Эки дос». В Оше начали строительство нового жилмассива
Заявления на земельную амнистию можно сдать до 1 июля круглосуточно
Лжесотрудники ГКНБ и мэрии Кара-Балты избили охранника гостиницы
Пожар на Сулайман-Тоо потушен. Огонь охватил 15 гектаров
Родительница жалуется на рэкет в школе № 3 Оша. Комментарий УВД
Амбары, курятники, чайхана. Мэр Оша возмущен незаконной застройкой на водоканале
Бишкекчане возмущены состоянием парка на Моссовете: Полейте деревья, пожалуйста
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос»
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
3 июля, четверг
18:18
Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в перв...
18:11
Россияне с паспортом Кыргызстана не проходят банковскую проверку в Гонконге
18:01
В Ат-Башинском районе построят детский сад за 114 миллионов сомов
17:52
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
17:51
В городе Ош улицу Ленина переименовали в честь Алымбека датки