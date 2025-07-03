В городе Ош улицу Ленина переименовали в честь Алымбека датки

Ошский городской кенеш принял решение о переименовании одной из центральных улиц города – улицы имени Ленина. Теперь она будет носить имя выдающегося государственного деятеля Алымбека датки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление поддержали большинство депутатов. Председатель городского кенеша назвал это решение «историческим шагом, отражающим стремление к усилению национальной идентичности и уважению к собственной истории».

Алымбек датка (1804–1862) — видный кыргызский государственный и военный деятель XIX века, один из основателей Кокандского ханства.

Он происходил из рода саяк племени сарыбагыш. Алымбек Датка сыграл ключевую роль в политической консолидации южных кыргызских земель и занимал пост аталык-бий, фактически являясь правителем Ферганской долины. Он также первым получил титул «датка» от ханов Коканда, что позже легло в основу аналогичного признания Курманджан датки. Был убит в результате дворцового заговора в Коканде.

В июне этого года на центральной площади Оша демонтировали памятник Владимиру Ленину. Он был самым высоким в Центральной Азии из числа установленных в честь вождя большевиков. Его вес составлял 7,5 тонны. Памятник был установлен в 1975 году.