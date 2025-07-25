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Общество

Контрацепция снижает количество высокорисковых беременностей

Четыре плюса контрацепции, по версии Всемирной организации здравоохранения, назвали в ОФ «Альянс планирования семьи».

В первую очередь это снижает количество высокорисковых беременностей на 40 процентов.

Согласно систематическим обзорам ВОЗ, использование контрацептивов помогает предотвратить осложнения, такие как преэклампсия, снижает материнскую смертность и позволяет женщинам самостоятельно планировать беременность.

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Во-вторых, защищает от некоторых видов рака (эндометрия, яичников, шейки матки).

Гормональные контрацептивы и стерилизация уменьшают риск развития этих онкологических заболеваний на 17-20 процентов. Особенно эффективны в этом отношении долгосрочные методы, такие как внутриматочная спираль.

В-третьих, улучшает менструальное здоровье и снижает уровень депрессии.

Контрацепция помогает при анемии, дисфункциональных маточных кровотечениях, эндометриозе, а также уменьшает симптомы тревожности и депрессии у женщин, особенно при наличии психических расстройств.

И, в-четвертых, повышает уровень дохода и образования женщин.

Контрацепция способствует расширению прав и возможностей женщин: девушки могут продолжать обучение, строить карьеру и улучшать свой социально-экономический статус.

Ранее сообщалось, что подростковая беременность и материнская смертность все еще остаются проблемами в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337549/
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