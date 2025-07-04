Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности

«Мы должны отходить от того, чтобы в каждой смерти в лечебном учреждении обвинять врачей», — заявил в эфире «Ала-Тоо 24» министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.
Он остановился на проблеме материнской и младенческой смертности.
«От здоровья матери зависит здоровье ребенка, которого она вынашивает. Кыргызстан укладывается в глобальные цели по снижению показателей материнской и детской смертности и даже идет немного с опережением, но в то же время проблемы сохраняются и случаи смертности фиксируются», — признал чиновник.
По его словам, должна проводиться работа на уровне всего общества, чтобы будущая мать своевременно обращалась к семейному врачу, встала на учет, чтобы медики могли ее проконсультировать.
«Среди наших женщин очень распространена железодефицитная анемия, особенно в отдаленных регионах. В большинстве случаев погибают женщины с сопутствующими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность). Иногда врачи не рекомендуют рожать, но это личное дело женщины. Огромная доля беременных не встает на учет, не принимает в профилактических целях необходимые препараты. Поэтому мы должны усилить работу в этом направлении», — сказал Эркин Чечейбаев.
Мы должны выполнять свою работу как врачи, но люди должны нести ответственность за свое здоровье, особенно беременные.Эркин Чечейбаев
«Ведь они подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь будущего ребенка. В этом огромная роль семьи, мужей, родителей. Беременная должна усиленно питаться, все самое лучшее должно быть ей. Должна быть комплексная работа, и она зависит не только от системы здравоохранения.
Мы должны отходить от того, чтобы в каждой смерти в лечебном учреждении обвинять врачей. Ни один врач не желает навредить, они все хотят спасти и оказать помощь. Но иногда бывают ситуации, когда это невозможно. Врачи не боги. Но я уверен: каждый врач — это самоотверженный человек, который посвятил свою жизнь спасению людей», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.