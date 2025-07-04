Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности

«Мы должны отходить от того, чтобы в каждой смерти в лечебном учреждении обвинять врачей», — заявил в эфире «Ала-Тоо 24» министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Он остановился на проблеме материнской и младенческой смертности.

«От здоровья матери зависит здоровье ребенка, которого она вынашивает. Кыргызстан укладывается в глобальные цели по снижению показателей материнской и детской смертности и даже идет немного с опережением, но в то же время проблемы сохраняются и случаи смертности фиксируются», — признал чиновник.

Читайте по теме Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане

По его словам, должна проводиться работа на уровне всего общества, чтобы будущая мать своевременно обращалась к семейному врачу, встала на учет, чтобы медики могли ее проконсультировать.

«Среди наших женщин очень распространена железодефицитная анемия, особенно в отдаленных регионах. В большинстве случаев погибают женщины с сопутствующими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность). Иногда врачи не рекомендуют рожать, но это личное дело женщины. Огромная доля беременных не встает на учет, не принимает в профилактических целях необходимые препараты. Поэтому мы должны усилить работу в этом направлении», — сказал Эркин Чечейбаев.

Мы должны выполнять свою работу как врачи, но люди должны нести ответственность за свое здоровье, особенно беременные. Эркин Чечейбаев

«Ведь они подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь будущего ребенка. В этом огромная роль семьи, мужей, родителей. Беременная должна усиленно питаться, все самое лучшее должно быть ей. Должна быть комплексная работа, и она зависит не только от системы здравоохранения.

Мы должны отходить от того, чтобы в каждой смерти в лечебном учреждении обвинять врачей. Ни один врач не желает навредить, они все хотят спасти и оказать помощь. Но иногда бывают ситуации, когда это невозможно. Врачи не боги. Но я уверен: каждый врач — это самоотверженный человек, который посвятил свою жизнь спасению людей», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.