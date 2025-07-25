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Общество

Прием в вузы Кыргызстана. Шанс поступить на бюджет еще есть

За два тура приемной кампании в высшие учебные заведения для участия в конкурсе зарегистрировано 47 тысяч 786 талонов. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент online».

По данным автоматизированной системы, в том числе почти 16,7 тысячи талонов зафиксировано в конкурсе на бюджетные места. При этом вузы рекомендовали к зачислению на грантовую форму обучения 7 тысяч 631 абитуриента.

Всего вузам Кыргызстана выделено 10 тысяч грантов на 2025/26 учебный год.

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В высшие учебные заведения уже зачислено 20,7 тысячи абитуриентов, в том числе 5,3 тысячи на бюджет и 15,4 тысячи на контракт. Лишь чуть более 700 абитуриентов намерено учиться заочно, все остальные — очно.

Среди специальностей наиболее популярны направления в области образования, гуманитарные специальности, медицина, информационные технологии, экономика и финансы, а также юриспруденция.

28 июля начнется третий тур. Всего запланировано пять туров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337542/
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