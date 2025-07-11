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Общество

Десять тысяч грантов выделят вузам Кыргызстана на 2025/26 учебный год

Десять тысяч образовательных грантов выделят вузам Кыргызстана на 2025/26 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, 4 тысячи 131 грант выделяется для спузов.

Отметим, что 2 тысячи 586 грантов будет распределено путем ваучерного механизма финансирования, как на программы высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет), так и среднего профобразования по педагогическим направлениям.

Ранее сообщалось, что из общего количества грантовых мест, выделяемых для вузов, запланированы отдельные квоты:

  • 50 мест — для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по итогам Общереспубликанского тестирования;
  • 550 мест — для выполнения обязательств по действующим межправительственным соглашениям о сотрудничестве в области образования;
  • 75 мест — для этнических кыргызов, проживающих за рубежом;
  • 500 мест для приема граждан из числа инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • 20 мест — для детей лиц, погибших в результате событий, произошедших 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апреле-июне 2010 года и апреле 2021 года, и для лиц, имеющих статус кайрылманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335933/
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