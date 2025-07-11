Десять тысяч грантов выделят вузам Кыргызстана на 2025/26 учебный год

Десять тысяч образовательных грантов выделят вузам Кыргызстана на 2025/26 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, 4 тысячи 131 грант выделяется для спузов.

Отметим, что 2 тысячи 586 грантов будет распределено путем ваучерного механизма финансирования, как на программы высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет), так и среднего профобразования по педагогическим направлениям.

Ранее сообщалось, что из общего количества грантовых мест, выделяемых для вузов, запланированы отдельные квоты: