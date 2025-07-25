В Оше приостановили подачу воды в канал «Джекелик»: будут очищать

В городе Ош в связи с расширением моста через канал «Джекелик» подача воды приостановлена, ведутся работы по бетонированию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, когда подачу воды приостановили, было видно, что канал почти на 90 процентов заполнен гравием, песком и мусором. Водопроводная труба под мостом также была забита грязью, что препятствовало прохождению потока.

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев намерен открыть охранную зону каналов, проходящих через город, и очистить их.

В муниципалитете отмечают, что все городские каналы практически забиты мусором, что приводит к подтоплению улиц и дорог.