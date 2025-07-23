Начальник управления капстроительства при мэрии Бишкека и его замы уволены

В мэрии Бишкека кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, освобождены от занимаемой должности начальник управления капитального строительства Болот Чолпонбаев и его заместители Болот Апилов и Адилет Турдуев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Айбек Джунушалиев.

Сегодня глава столицы совершил обход санитарных объектов в Ленинском и Первомайском районах, во время которого высказаны замечания по качеству и объему выполняемых работ, а также за слабый контроль. Ответственным службам поручено устранить нарушения в кратчайшие сроки.