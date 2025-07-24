Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, супергеройский фильм о фантастической четверке и два ужастика.

1 «Наку» (мелодрама) «Наку» (мелодрама)

Это драма о девушке из кыргызского села, которая, пережив трагическую потерю брата, решает стать юристом и добиться справедливости. Через годы унижений и тяжелого труда в России она попадает в Нью-Йорк, где получает юридическое образование. Но в погоне за правдой Наку находит не только силу, но и истинное призвание — стать дизайнером.

2 «Фантастическая четверка: Первые шаги» (фантастика) «Фантастическая четверка: Первые шаги» (фантастика)

Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его приспешника — Серебряного Серфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех ее жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.

3 «Заклятие: Последний ритуал» (ужасы) «Заклятие: Последний ритуал» (ужасы)

Молодая пара приезжает в загородный особняк, где обнаруживает гроб с покойницей. Чтобы снять проклятие с усопшей, чьей душой завладели могущественные потусторонние силы, они должны провести таинственный ритуал.

4 «Улыбка. Новый кошмар» (ужасы) «Улыбка. Новый кошмар» (ужасы)

Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности.