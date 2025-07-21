В детских садах Бишкека работают по билингвальному обучению детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в столице 118 детских садов, где воспитывается 38 тысяч детей. Еще 30 тысяч детей стоит в очереди.

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«В 2024-м в эксплуатацию ввели 10 дошкольных образовательных организаций и еще примерно в десяти спальные комнаты преобразовали в игровые. За счет этого число детей, которые посещают сады, увеличили на 5 тысяч. В этом году проводится работа по строительству дополнительных корпусов садиков. В программе есть и преобразование спальных комнат в 25 детсадах. Кроме того, в муниципальную собственность вернули несколько зданий бывших садиков. Там проводятся ремонт и оснащение. До конца года их введут в эксплуатацию», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что проводятся проверки качества питания в детсадах, так как они работают круглогодично. «К сожалению, выявляются факты несоответствия меню и по продуктам. В этом направлении работу усилили, чтобы привести все в соответствие», — добавила вице-мэр.

Напомним, в марте 2024 года министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева заявляла о поэтапном переводе дошкольных образовательных организаций на госязык.

Виктория Мозгачева заметила, что такой приказ пока официально не поступал. «Но есть общая политика по развитию государственного языка, и эту работу мы проводим», — заключила она.