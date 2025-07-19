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Общество

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами

Сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Следственную службу УВД Первомайского района с письменным заявлением обратился иностранный гражданин Ж.Ч.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые обманным путем, под предлогом обмена виртуальных активов, завладели его денежными средствами — $22,4 тысячи.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса КР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые — М.К., 1990 года рождения, ранее судимая Т.А., 1991 года рождения, которые являются носителями и активными пользователями виртуальных счетов.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Проверяется причастность задержанных к аналогичным эпизодам мошенничества, а также устанавливаются иные возможные участники преступной схемы.

Следствие продолжается.

ГУВД Бишкека напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении сделок с виртуальными активами и рекомендует пользоваться только официальными платформами. Если у вас есть какая-либо информация, просят незамедлительно сообщить по круглосуточному номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336833/
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