Штраф или лишение свободы намерены ввести в КР за нападение на врача и учителя

В Кыргызстане намерены ужесточить ответственность за нанесение вреда здоровью врачу или иному лицу, выполняющему служебные и профессиональные обязанности. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс КР, инициированный Минздравом, зарегистрирован в парламенте еще 30 июня 2025 года.

Согласно действующей редакции УК КР, за причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, наказывают штрафом от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тысяч сомов) либо привлечением к общественным работам от 40 до 100 часов.

Согласно законопроекту, за то же деяние, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга, предлагается наказывать штрафом от 500 до одной тысячи расчетных показателей (50–100 тысяч сомов).

Кроме того, статья 280 дополняется следующей нормой: хулиганство, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга, наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50–100 тысяч сомов) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Согласно справке-обоснованию, в Кыргызстане наблюдается увеличение случаев физического и вербального насилия в отношении лиц, осуществляющих свои служебные полномочия — медицинских работников, преподавателей и других работников.

Это создает угрозу их безопасности, оказывает негативное воздействие на качество их работы, в том числе медицинской помощи и доверие к системе здравоохранения в целом, а также работников и служащих в других сферах деятельности.

В связи с этим возникает необходимость принятия законодательных мер для защиты прав медицинских работников, преподавателей, а также служащих в других сферах деятельностей и обеспечения безопасности их труда.

Напомним, за неделю в Национальном госпитале от нападений пострадали два врача. Коллектив обратился за поддержкой к президенту и главе ГКНБ, руководство НГ сообщило о вынужденной мере — закрыть вход для сопровождающих пациентов.