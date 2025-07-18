Сотрудники Нацгоспиталя обратились за помощью к президенту КР и главе ГКНБ

Сотрудники Национального госпиталя после последних случаев нападения на врачей обратились за поддержкой к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.
По их словам, в последнее время участились случаи давления, избиений, угроз и запугивания медицинских работников, а также прямого вмешательства в их профессиональную деятельность.
«Некоторые наши коллеги подверглись избиениям и запугиванию во время выполнения служебных обязанностей. Однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Разве с человеком, работающим в ночную смену, жертвуя своим сном и здоровьем ради спасения жизни других, должны так обращаться? Если государство не защищает врачей, то какому закону нам верить?» — задаются вопросом медики.
Они просят президента и главу ГКНБ провести справедливое и беспристрастное расследование фактов насилия, запугивания и давления в отношении медицинских работников; дать правовую оценку действиям причастных лиц и принять меры в отношении сотрудников, допустивших действия, противоречащие закону.
«Мы ожидаем от вас справедливого отношения, государственной защиты и честного решения. Если не будет поставлен барьер насилию, моральное состояние медиков еще больше ухудшится. Просим вас обратить внимание на состояние кыргызской медицины», — отметили сотрудники Нацгоспиталя.
После последних нападений на врачей в медучреждении решили закрыть вход для сопровождающих пациентов и усилить охрану.
Глава Минздрава Эркин Чечейбаев также возмущен «беспределом» в отношении врачей. «Если мы не защитим честь и достоинство, а главное, не обеспечим безопасность медицинского персонала, то катастрофа с обеспечением кадрами наступит очень скоро», — заявил он ранее.