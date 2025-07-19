В Бишкеке 19 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +39 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-16.00 — село Мраморное (улицы Молодежная, Урожайная, 70 лет Октября, Южная);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла).

У кого намечается той

Джамиля Исаева

Родилась 19 июля 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Чингиз Мамедов

Родился 19 июля 1989 года. Мастер спорта КР по дзюдо. На церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2012 был знаменосцем команды Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Виталий Кличко

Фото из интернета. Виталий Кличко

В 1971 году в селе Беловодском родился боксер-профессионал, украинский политик Виталий Кличко. Мэр Киева с 5 июня 2014-го.

До начала политической карьеры боксер-профессионал Кличко выступал в тяжелой весовой категории. Обладатель званий «почетный» и «вечный» чемпион мира по боксу версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов. Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу.

После успешной карьеры в любительском боксе (95 боев/80 побед (72 нокаута/15 поражений) дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1996 года. В ноябре 2005-го заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 году — о ее возобновлении. Спортивную карьеру окончательно завершил в декабре 2013-го.

Умер писатель Тугельбай Сыдыкбеков

Фото из интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912 года в селе Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968 году Тугельбаю Сыдыкбекову присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

Написал роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений. В 1955–1958 годах вышел роман «Среди гор». Его перу принадлежат также романы «Женщины» (1962 — 1966), «Ровесники» (1977) о социалистическом строительстве в Киргизии, автобиографический роман «Путь» (1982).

Скончался 19 июля 1997 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».