Афиша Бишкека на выходные: художественные мастер-классы, кинопоказы, детские шоу

19-20 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 июля. Выставка «Обретение формы и души»

Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

11-23 июля. Выставка «Тирек: Нить ее жизни»

Это новаторский дата-арт-проект объединил 14 художниц и художников из стран Центральной Азии. Каждая работа основана на реальных гендерных данных и отражает жизненный опыт женщин и девочек региона. В центре каждой истории — женщина, ее голос, ее право быть увиденной, услышанной и признанной.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, выступления

19 июля. Литературно-музыкальный вечер

Основатель литературного клуба «Абажур» Антон Казаковцев прочтет рассказы от мастеров жанра — от Надежды Тэффи до Дмитрия Быкова и не только.

КЦ Dari, 18.00.

19 июля. Аниме-шоу «Чотам?»

Это шоу, где комики обсуждают аниме-тайтлы, находя смешное в сюжете, персонажах и клише. Мы спорим, шутим, устраиваем голосования и разбираем персонажей. Здесь можно не просто послушать, но и поучаствовать: предложить тему, высказать мнение и хорошо провести вечер.

Бар «Сфера», 19.00, 21.30.

19 июля. Кинотеатр под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер с близкими под звездным небом и с хорошим фильмом. Hyatt Regency Bishkek, 20.00.

19-20 июля. Кинопоказы

Состоится показ эпизодов «Звездных войн»: в субботу в 10.00 — «Эпизод VII: Пробуждение силы» (10.00) воскресенье — «Эпизод VIII: Последние джедаи» (11.00), «Эпизод IX: Скайуокер. Восход» (14.00).

Дом кино имени Чингиза Айтматова.

20 июля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

20-22 июля. IV Международный Иссык-Кульский фестиваль эстрадной музыки «Мейкин Азия»

В фестивале примут участие талантливые молодые эстрадные певцы, представляющие более 25 стран мира. Почетными гостями станут победитель I фестиваля «Мейкин Азия», известный певец Димаш Кудайберген, а также популярная группа Ay-Yola и Sevak. Кроме того, на мероприятии выступят звезды Кыргызстана.

Ипподром в Чолпон-Ате, 18.00.

Лекции, мастер-классы

19 июля. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

19 июля. Мастер-класс «Роспись тарелок»

Расписывать будем специальными акриловыми красками, а готовую работу вы заберете с собой — как уютное воспоминание о вечере и своем творчестве. Опыт не нужен — только интерес и хорошее настроение. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 17.00.

20 июля. Мастер-класс «Рисуем завтрак»

Нарисуйте акварелью свой завтрак.

BG Zone, 14.00.

20 июля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Айтматова), 19.00.

Для детей

20 июля. Шоу-программа «Цифровой цирк»

Мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие, повеселиться с интересными героями и поиграть в активные игры.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.