Муфтият выдает имамам стипендии и заносит мечети в онлайн-базу

С момента назначения Абдулазиза ажы Хажимата муфтием в работе Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) произошли важные преобразования. Об этом он рассказал в интервью газете «Эркин -Тоо».

Фото из интернета. Абдулазиза ажы Хажимата

По его словам, разработан и утвержден пятилетний стратегический план, на базе которого начались реформы. Запущен кол-центр для оперативного приема обращений, создана онлайн-база данных религиозных объектов с персональными данными имамов, внедрена электронная система документооборота Infodocs. Муфтият также начал выпуск собственного медиаконтента.

Для повышения квалификации духовенства стартовали курсы по матуридийскому вероучению. Создан институт исламских исследований. При поддержке президента 40 главных имамов получили служебные автомобили, с апреля ответственным имамам выплачивается стипендия в 8 тысяч сомов.

Также впервые организована религиозно-просветительская программа в семи областях и двух крупных городах. Завершено строительство областного казыята в Иссык-Кульской области.

Говоря о недавнем задержании казыя Оша, Абдулазиз ажы отметил, что работа в религиозной сфере требует безупречной честности и соблюдения всех норм — как шариатских, так и государственных. Муфтият, по его словам, нацелен на законность и прозрачность.

Отдельно он подчеркнул, что хадж в 2025 году прошел без нареканий, на высоком уровне. Для 6 тысяч паломников была обеспечена регистрация в электронном формате, отбор руководителей через конкурс, обучение и медосмотр.