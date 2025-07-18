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Общество

Милиционер спас пятерых подростков, тонувших в озере Иссык-Куль

Сотрудник Джети-Огузского районного ОВД, участковый милиционер младший лейтенант Алишер Турусбеков спас пятерых подростков, которые тонули в озере недалеко от села Боз-Бешик. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. 

По ее данным, инцидент произошел во время профилактического рейда. Милиционер заметил, что на расстоянии примерно 30–40 метров от берега подростки начали тонуть, и незамедлительно бросился в воду. Двоих он вытащил сам, еще троих спасли отдыхающие, находившиеся поблизости.

Проверка показала, что на этом участке пляжа отсутствует предупреждающий знак о подводной яме — глубина резко увеличивается на расстоянии около одного метра от берега.
Выяснилось, что спасенные подростки — жители города Каракола, находились на отдыхе с родителями.
По факту проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336775/
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