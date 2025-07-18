Милиционер спас пятерых подростков, тонувших в озере Иссык-Куль

Сотрудник Джети-Огузского районного ОВД, участковый милиционер младший лейтенант Алишер Турусбеков спас пятерых подростков, которые тонули в озере недалеко от села Боз-Бешик. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, инцидент произошел во время профилактического рейда. Милиционер заметил, что на расстоянии примерно 30–40 метров от берега подростки начали тонуть, и незамедлительно бросился в воду. Двоих он вытащил сам, еще троих спасли отдыхающие, находившиеся поблизости.

Проверка показала, что на этом участке пляжа отсутствует предупреждающий знак о подводной яме — глубина резко увеличивается на расстоянии около одного метра от берега.Выяснилось, что спасенные подростки — жители города Каракола, находились на отдыхе с родителями.По факту проводится проверка.