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Общество

В Балыкчи 20 июля стартует строительство ипотечного жилья

20 июля в городе Балыкчи официально начнется строительство государственных ипотечных жилых комплексов. В рамках этого события состоится торжественная церемония закладки символической капсулы времени. Об этом сообщили в мэрии Балыкчи.

Проект организован по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с целью развития города Балыкчи и улучшения условий жизни его жителей.

Строительные работы будет вести государственная ипотечная компания. Планируется возведение многоквартирных домов с 1, 2 и 3 комнатами, рассчитанных на проживание около 5 тысяч человек.

Кроме того, в рамках проекта будут построены два детских сада и школа на 728 мест.

Церемония пройдет 20 июля на пересечении улиц Аманбаева и Далбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336744/
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