Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане распространил заявление относительно случаев нападения на врачей в Национальном госпитале.

В заявлении отмечается, что страновой офис ВОЗ в Кыргызстане осведомлен о недавних случаях насилия в отношении медицинских работников и их задержании в стране.

«Мы считаем это неприемлемым. ВОЗ осуждает все формы насилия в отношении медицинских работников — физическое, психологическое, словесное и сексуальное. Организация рассматривает насилие в отношении медицинских работников как серьезное нарушение прав человека и серьезную угрозу для системы здравоохранения Кыргызстана», — говорится в сообщении.

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ВОЗ также решительно осуждает произвольное задержание или тюремное заключение медицинских работников во время выполнения ими своих обязанностей.

«Медицинские работники и пациенты должны быть в безопасности в любое время. Медицинские работники являются основой любой системы здравоохранения, и обеспечение их безопасности необходимо не только для их собственного благополучия, но и для здоровья и жизнеспособности населения страны», — подчеркнули в организации.

Отметим, что после нападения на врачей в Нацгоспитале решили закрыть вход для сопровождающих пациентов и усилить охрану.

Глава Минздрава Эркин Чечейбаев также возмущен «беспределом» в отношении врачей. «Если мы не защитим честь и достоинство, а главное не обеспечим безопасность медицинского персонала, то катастрофа с обеспечением кадрами наступит очень скоро», — заявил он ранее.