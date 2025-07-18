15:07
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане распространил заявление относительно случаев нападения на врачей в Национальном госпитале.

В заявлении отмечается, что страновой офис ВОЗ в Кыргызстане осведомлен о недавних случаях насилия в отношении медицинских работников и их задержании в стране.

«Мы считаем это неприемлемым. ВОЗ осуждает все формы насилия в отношении медицинских работников — физическое, психологическое, словесное и сексуальное. Организация рассматривает насилие в отношении медицинских работников как серьезное нарушение прав человека и серьезную угрозу для системы здравоохранения Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Избиения врачей. В Нацгоспиталь закроют вход для сопровождающих и усилят охрану

ВОЗ также решительно осуждает произвольное задержание или тюремное заключение медицинских работников во время выполнения ими своих обязанностей.

«Медицинские работники и пациенты должны быть в безопасности в любое время. Медицинские работники являются основой любой системы здравоохранения, и обеспечение их безопасности необходимо не только для их собственного благополучия, но и для здоровья и жизнеспособности населения страны», — подчеркнули в организации.

Отметим, что после нападения на врачей в Нацгоспитале решили закрыть вход для сопровождающих пациентов и усилить охрану.

Глава Минздрава Эркин Чечейбаев также возмущен «беспределом» в отношении врачей. «Если мы не защитим честь и достоинство, а главное не обеспечим безопасность медицинского персонала, то катастрофа с обеспечением кадрами наступит очень скоро», — заявил он ранее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336728/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники Нацгоспиталя обратились за помощью к президенту КР и главе ГКНБ
В Казахстане тоже бьют врачей — хотят ужесточить ответственность
Избиения врачей. В Нацгоспиталь закроют вход для сопровождающих и усилят охрану
Участники конфликта в Нацгоспитале отказались от претензий друг к другу
Арест врача в Нацгоспитале прокомментировали в милиции
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию
Каждый шестой житель Земли страдает от одиночества
ВОЗ призывает к запрету ароматизаторов в табачных изделиях для защиты молодежи
Мать пациента вела себя агрессивно и мешала работать. Врачи обратились в милицию
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Бизнес
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
18 июля, пятница
14:51
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидиру...
14:46
Сотрудники Нацгоспиталя обратились за помощью к президенту КР и главе ГКНБ
14:37
Для НИИХСТО закупят медоборудование на 255 миллионов сомов
14:31
Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей
14:18
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах