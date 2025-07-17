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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Больше школы, больше знаний. Страна окончательно перешла на 12-летку

Фото из интернета. Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева

Кыргызстан завершил переход на 12-летнее школьное образование. Об этом заявила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева в интервью представителям СМИ.

По ее словам, теперь это не обсуждение, а реализованная реформа. «Мы перешли на 12-летнее образование. Это свершившийся факт. Речь не о планах, а о реальных действиях», — подчеркнула она.

По словам министра, переход стал возможен благодаря политической воле президента Садыра Жапарова, который обозначил образование как приоритет. Глава государства поддержал реформу и нормативно, и финансово. Только на разработку новых учебников в 2025 году выделили 744 миллиона сомов.

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Переход на 12-летнее обучение

Над созданием учебников нового поколения работают более 200 специалистов, включая учителей, ученых и экспертов Национальной комиссии по государственному языку. С этого года все учебники принадлежат государству, а не частным издательствам, что позволяет централизованно контролировать качество и содержание.

Система образования также меняется структурно. В старших классах внедряется профильное обучение: ученики смогут выбирать направления в соответствии с будущей профессией. Основное внимание — на естественные и точные науки, поскольку именно таких специалистов не хватает в экономике.

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Догдуркуль Кендирбаева отметила, что важным шагом стала и цифровизация. Впервые родители смогли зарегистрировать детей в первый класс онлайн через систему «Тундук». Введены электронные аттестаты и дневники. Новая платформа «Э-Кундолук» избавила десятки тысяч учителей от бумажной отчетности.

Министр также прокомментировала изменения в базисном учебном плане. Один час кыргызского языка перераспределен в пользу точных наук — физики, химии, биологии и информатики. «Но это не означает сокращения роли кыргызского языка. Мы внедряем его через все школьные предметы — от математики до искусства», — сказала она.

Отдельное внимание уделили статусу педагога. В этом году трудоустроены 80 процентов выпускников педвузов. С 2026 года планируется поэтапное повышение заработной платы, но вместе с этим вырастут и требования. К примеру, в этом году проходной балл на педагогические специальности увеличен до 130.

«Мы начали системную трансформацию. Образование — это не стройка и не завод. Это результат, который мы увидим через 10–15 лет. Но мы уверены — идем в правильном направлении», — резюмировала министр. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336567/
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