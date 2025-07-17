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Общество

В 2025 году 80 процентов выпускников педвузов трудоустроены — Минпросвещения

Министерство просвещения активно работает с педагогическим сообществом — в 2025 году 80 процентов выпускников педвузов уже трудоустроены. Об этом сообщила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, проводятся встречи с учителями, идет масштабная переподготовка — введение новых стандартов требует новых компетенций.

Кроме того, педагогам предстоит работать по обновленным учебным программам.

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«Одно из нововведений — увязка зарплаты с результатами учеников. Если дети показывают прогресс, растет и зарплата учителя. Это элементарный социальный контракт», — сказала министр.

Уточняется, что для обучения работе с новыми учебниками в Кыргызском государственном университете имени Арабаева сейчас готовят 176 тренеров нового поколения. С привлечением международных экспертов они будут обучать учителей математики и английского языка по всей стране.

Ранее сообщалось, что в связи с переходом на 12-летнее образование по республике не хватает 3,8 тысячи педагогов для начальной школы, а также 947 учителей по другим предметам.

Актуальную статистику относительно дефицита кадров в школах в Минпросвещения не назвали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336508/
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