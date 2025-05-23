В КР представлены обновленные государственные образовательные стандарты

Сегодня, 23 мая, в городе Бишкеке в рамках Педагогического форума состоялась официальная церемония запуска обновленных Государственных образовательных стандартов.

В нем приняли участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова, а также региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Обновленные стандарты представляют собой национальную рамку и являются основой разработки учебных программ, направленную на обеспечение качественного образования для каждого ребенка в Кыргызстане. Они ориентированы на формирование знаний, навыков и компетенций, необходимых детям для успешной жизни и развития в современном мире.

Новые стандарты касаются всех уровней образования – от дошкольного до среднего – и охватывают более 1,4 миллиона детей по всей стране. Их внедрение стало возможным благодаря технической поддержке ЮНИСЕФ, оказанной Министерству образования и науки КР и Кыргызской академии образования.

«Образование формирует будущее детей и потенциал целых стран. Принятие новых образовательных стандартов – это стратегическая инвестиция Кыргызстана в человеческий капитал. Адаптируя систему образования к международным стандартам, страна выполняет свои обязательства по Конвенции о правах ребенка и готовит новое поколение к инновациям и устойчивому развитию», – отметила Реджина Де Доминичис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.