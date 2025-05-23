12:19
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Общество

В КР представлены обновленные государственные образовательные стандарты

Сегодня, 23 мая, в городе Бишкеке в рамках Педагогического форума состоялась официальная церемония запуска обновленных Государственных образовательных стандартов.
 
В нем приняли участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова, а также региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.
 
Обновленные стандарты представляют собой национальную рамку и являются основой разработки учебных программ, направленную на обеспечение качественного образования для каждого ребенка в Кыргызстане. Они ориентированы на формирование знаний, навыков и компетенций, необходимых детям для успешной жизни и развития в современном мире.
 
Новые стандарты касаются всех уровней образования – от дошкольного до среднего – и охватывают более 1,4 миллиона детей по всей стране. Их внедрение стало возможным благодаря технической поддержке ЮНИСЕФ, оказанной Министерству образования и науки КР и Кыргызской академии образования.
 
«Образование формирует будущее детей и потенциал целых стран. Принятие новых образовательных стандартов – это стратегическая инвестиция Кыргызстана в человеческий капитал. Адаптируя систему образования к международным стандартам, страна выполняет свои обязательства по Конвенции о правах ребенка и готовит новое поколение к инновациям и устойчивому развитию», – отметила Реджина Де Доминичис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.
 
Обновление стандартов стало частью масштабной реформы образования под названием «Алтын Казык».
Реформа включает переход на 12-летнюю систему обучения, модернизацию государственных образовательных стандартов, учебных программ, методик и учебников, цифровую трансформацию, оптимизацию работы районных отделов образования и расширение охвата дошкольным образованием.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330146/
просмотров: 329
Версия для печати
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
23 мая, пятница
12:19
Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Цент...
12:08
В КР пройдет X, юбилейная Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии
12:00
Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время
11:51
В Кыргызстане контракты по госзакупкам будут проходить через банки
11:48
Возле села имени Гагарина в Чуйской области горит мусорный полигон