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Общество

В прокат выходит кыргызский психологический триллер «SOS: Жардамга!»

Сегодня в прокат выходит кыргызский психологический триллер «SOS: Жардамга!» режиссера Асхата Субанбекова.

В поисках острых ощущений восемь друзей отправляются на загадочный квест, который построен на месте заброшенного морга. Они хотят проверить свои нервы, посмеяться над страхами и сделать крутые видео для соцсетей. Но вместо безобидной игры их ждет смертельное испытание.

Режиссер: Асхат Субанбеков.
Жанр: психологический триллер.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Эрбол Русланов, Айдай Макешова, Шамшер Сардаров, Азиз Искаков, Албике Сманова, Бексулуу Абдырахманова, Асел Уланбек кызы, Нур Жумакадыр, Чынгыз Абубакиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336474/
просмотров: 98
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