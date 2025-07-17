Сегодня в прокат выходит кыргызский психологический триллер «SOS: Жардамга!» режиссера Асхата Субанбекова.

В поисках острых ощущений восемь друзей отправляются на загадочный квест, который построен на месте заброшенного морга. Они хотят проверить свои нервы, посмеяться над страхами и сделать крутые видео для соцсетей. Но вместо безобидной игры их ждет смертельное испытание.

Режиссер: Асхат Субанбеков.

Жанр: психологический триллер.

Язык: кыргызский (с убтитры на русском языке).