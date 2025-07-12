«Стар трек» продолжается, комедия и детективы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (14 — 20 июля) любители франшизы «Стар трека» смогут посмотреть новый сезон одного из ее ответвлений. Тем, кто еще ностальгирует по СССР, будет интересен очередной сериал о 1980-х годах с криминальным уклоном. Кроме того, на неделе премьеры детективов, дорам, комедий и аниме.

1 «Звездный путь: Странные новые миры», фантастика, третий сезон (17 июля) «Звездный путь: Странные новые миры», фантастика, третий сезон (17 июля)

Сериал следует за невероятными путешествиями Кристофера Пайка, научного сотрудника Спока и основного помощника лейтенанта Уна. Действие происходит за несколько лет до того, как Кирк сел на американский корабль «Энтерпрайз». Популярное трио не единственные знакомые лица в этом шоу: среди множества оригинальных персонажей будет знаменитая Ниота Ухура, а также таинственный Лаан Нуньен-Сингх, который каким-то образом связан с печально известным злодеем из «Звездного пути».

2 «Путешествие на солнце и обратно», криминал, первый сезон (16 июля)

1980-е. 9-летний Руслан — сын карточного шулера и афериста. Однажды отец отвозит семью на праздник — свадьбу сына своего знакомого, криминального авторитета. Руслан с первого взгляда влюбляется в невесту и обещает ее найти, как бы ни сложилась жизнь.

3 «Неукротимый», детектив, первый сезон (17 июля) «Неукротимый», детектив, первый сезон (17 июля)

Кайл Тернер работает агентом Службы национальных парков и берется за расследование загадочного убийства.

4 «Этим летом я стала красивой», мелодрама, третий сезон (16 июля)

История о любовном треугольнике между одной девушкой и двумя братьями. История о первой любви, первой трагедии и волшебстве прекрасного лета. Для главной героини, юной девушки по имени Белла, зимнее время года — это просто период, когда она считает недели до следующего лета. В июне она снова окажется в домике на берегу, рядом с Сюзанной, Джереми и Конрадом. Однако Белла пока не знает, что впереди ее ждет лето, которое изменит всю ее жизнь. Она впервые узнает, что такое любовь, и столкнется с разочарованием.

5 «Инкассаторы», комедия, первый сезон (14 июля)

В центре событий оказываются Виктор и Сергей — коллеги-инкассаторы, которые перевозят крупные денежные средства. Однако с ними постоянно происходят какие-то злоключения. Однажды на автомобиль совершают нападение грабители, но героям удается справиться с ситуацией. Не самые смышленые инкассаторы выясняют, что это ограбление спланировал их начальник...

6 «Кайдзю № 8», аниме, второй сезон (19 июля)

Представители элитного военного подразделения под названием Корпус обороны призваны защищать мирное население от кайдзю. На протяжении долгих лет они возникают по всей территории Японии. Останки монстров ликвидируют специальные уборщики, одним из которых является Кафка Хибино. Молодому человеку не нравится его работа. В раннем возрасте он хотел стать сотрудником Корпуса обороны, но его не взяли. Однако главному герою предоставляется шанс это изменить.

7 «Дни Сакамото», аниме, второй сезон (14 июля)

Легендарный бывший наемный убийца Таро Сакамото объединяется с товарищами, чтобы противостоять надвигающейся угрозе наемных убийц и обеспечить мирную жизнь своей любимой семье.

8 «Хон Ран», дорама, первый сезон (16 июля)

Загадочная история главного героя Шим Хон Рана, наследника богатой купеческой семьи, и его сводной сестры Дже И. Однажды мальчик таинственно исчез, поиски, организованные родными, не приводят к успеху 12 лет. В дом главы купеческой гильдии продолжают приходить юноши, выдающие себя за Хон Рана. Все они оказываются самозванцами. Но однажды находят юношу, который похож по всем приметам на настоящего Хон Рана. Но он ничего не помнит о своем детстве.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (30 июня — 6 июля), можно посмотреть здесь.