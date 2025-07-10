Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, историю о Супермене и мультфильм о жизни Чингисхана.

1 «Жезде» (комедия)

После случайного наезда на девушку двое друзей отвозят ее в больницу. Один из них притворяется парнем пострадавшей, чтобы избежать ответственности. Все усложняется, когда выясняется, что у девушки амнезия, а ее отец — полковник милиции. После парень по-настоящему влюбляется в нее, но правда выходит наружу.

2 «Супермен» (фантастика)

Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.

3 «Хищные твари» (ужасы)

Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут ее на куски.

4 «Чингис-Хан» (мультфильм)

История жизни Чингисхана — от юности до покорения половины мира.

5 «Саван» (фантастика)

Уже несколько лет Карш скорбит по умершей от рака жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая благодаря инновационным саванам позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребенных близких. Однажды на останках супруги Карш замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены.

6 «Взвести курки» (боевик)

Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.

7 «Открытое море. Смерть рядом» (триллер)

Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке с целью пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит их лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде.

8 «Пункт назначения: Высотка 613» (ужасы)

Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда еще никто не выбирался живым.