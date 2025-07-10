Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, историю о Супермене и мультфильм о жизни Чингисхана.
После случайного наезда на девушку двое друзей отвозят ее в больницу. Один из них притворяется парнем пострадавшей, чтобы избежать ответственности. Все усложняется, когда выясняется, что у девушки амнезия, а ее отец — полковник милиции. После парень по-настоящему влюбляется в нее, но правда выходит наружу.
Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.
Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут ее на куски.
История жизни Чингисхана — от юности до покорения половины мира.
Уже несколько лет Карш скорбит по умершей от рака жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая благодаря инновационным саванам позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребенных близких. Однажды на останках супруги Карш замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены.
Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.
Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке с целью пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит их лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде.
Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда еще никто не выбирался живым.