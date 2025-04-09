За три дня врачи из Катара прооперировали в Бишкеке 20 детей

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) врачи из Катара продолжают оперировать детей с проблемами слуха.
Как сообщают в медучреждении, 5 апреля прибыла группа хирургов во главе с профессором Абдульсаламом аль-Кахтани. Согласно ранее подписанному меморандуму, правительство Катара несет все необходимые финансовые расходы, включая предоставление системы кохлеарного импланта стоимостью около $20 тысяч, проведение хирургических операций, обучение хирургов и вспомогательного медперсонала НЦОМиД.
За три дня прооперированы 20 детей. Операции продолжатся до 11 апреля.
В целом на базе НЦОМиД, который имеет все необходимое оборудование для диагностики, хирургических вмешательств и послеоперационной медицинской реабилитации, уже прооперировано более 200 детей с нарушениями слуха.