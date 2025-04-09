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Общество

За три дня врачи из Катара прооперировали в Бишкеке 20 детей

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) врачи из Катара продолжают оперировать детей с проблемами слуха.

Как сообщают в медучреждении, 5 апреля прибыла группа хирургов во главе с профессором Абдульсаламом аль-Кахтани. Согласно ранее подписанному меморандуму, правительство Катара несет все необходимые финансовые расходы, включая предоставление системы кохлеарного импланта стоимостью около $20 тысяч, проведение хирургических операций, обучение хирургов и вспомогательного медперсонала НЦОМиД.

За три дня прооперированы 20 детей. Операции продолжатся до 11 апреля.

«Суть такой операции заключается в том, что внутренняя часть импланта вживляется во внутреннее ухо на всю жизнь. Наружная часть — речевой процессор — нуждается в замене каждые пять лет. Согласно приказу Минздрава КР, пациентам выдаются комплектующие элементы к системе кохлеарной имплантации», — пояснили в центре.

В целом на базе НЦОМиД, который имеет все необходимое оборудование для диагностики, хирургических вмешательств и послеоперационной медицинской реабилитации, уже прооперировано более 200 детей с нарушениями слуха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325320/
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