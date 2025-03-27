Десять тысяч грантов для вузов Кыргызстана планируется выделить в 2025 году

В Кыргызстане на 2025/26 учебный год планируется выделить 10 тысяч образовательных грантов для вузов и 4 тысячи 131 грант для спузов. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Уточняется, что для вузов, подведомственных Министерству образования и науки, предусматривается 7,8 тысячи бюджетных мест, Министерству здравоохранения — 490, Министерству культуры, информации и молодежной политики — 208, МВД — 130, Минобороны — 125, МИД — 20.

При распределении грантовых мест по направлениям подготовки и специальностям учитывался предоставленный Министерством труда, социального обеспечения и миграции прогноз в потребностях кадров (за 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами/спузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретных учебных заведений.

Наибольшее количество грантовых мест предлагается выделить для педагогических направлений подготовки и специальностей (2 тысячи 197 грантов в вузах и 735 в спузах), направлений в области компьютерных технологий (1 тысяча 927 грантов в вузах и 305 в спузах), а также медицинские специальности.

Из общего количества грантовых мест, выделяемых для вузов, предусмотрены отдельные квоты: