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Общество

Десять тысяч грантов для вузов Кыргызстана планируется выделить в 2025 году

В Кыргызстане на 2025/26 учебный год планируется выделить 10 тысяч образовательных грантов для вузов и 4 тысячи 131 грант для спузов. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Уточняется, что для вузов, подведомственных Министерству образования и науки, предусматривается 7,8 тысячи бюджетных мест, Министерству здравоохранения — 490, Министерству культуры, информации и молодежной политики — 208, МВД — 130, Минобороны — 125, МИД — 20.

При распределении грантовых мест по направлениям подготовки и специальностям учитывался предоставленный Министерством труда, социального обеспечения и миграции прогноз в потребностях кадров (за 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами/спузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретных учебных заведений.

Наибольшее количество грантовых мест предлагается выделить для педагогических направлений подготовки и специальностей (2 тысячи 197 грантов в вузах и 735 в спузах), направлений в области компьютерных технологий (1 тысяча 927 грантов в вузах и 305 в спузах), а также медицинские специальности.

Из общего количества грантовых мест, выделяемых для вузов, предусмотрены отдельные квоты:

  • 50 мест — для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по итогам Общереспубликанского тестирования;
  • 550 мест — для выполнения обязательств по действующим межправительственным соглашениям о сотрудничестве в области образования;
  • 75 мест — для этнических кыргызов, проживающих за рубежом;
  • 500 мест для приема граждан из числа инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • 20 мест — для детей лиц, погибших в результате событий, произошедших 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апреле-июне 2010 года и апреле 2021 года, и для лиц, имеющих статус кайрылманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324086/
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