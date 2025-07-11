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Общество

Государство оплатит учебу: утверждены гранты на 2025–2026 учебный год

Кабинет министров Кыргызстана утвердил список специальностей и количество бесплатных мест (грантов) в университетах и колледжах на 2025–2026 учебный год.

Тысячи абитуриентов смогут учиться бесплатно за счет государства — если поступят на нужные специальности и наберут нужный балл по результатам ОРТ. Гранты выделяются как для вузов (бакалавриат и специалитет), так и для техникумов и колледжей. Особое внимание — педагогическим специальностям. На учителей государство выделит больше грантов, чем раньше.

Впервые будет опробована новая система финансирования — ваучеры. Деньги будут «следовать за студентом» в выбранное учебное заведение.

Гранты не распространяются на учебные заведения в Баткенской области — для них действуют отдельные правила.

Учебные заведения получат официальные квоты на прием по грантам в ближайшее время. Всего в рамках пилота предусмотрены:

  • 1876 грантов — по направлению «Педагогическое образование» (бакалавриат);
  • 20 грантов — по этому же направлению (специалитет);
  • 645 грантов — по направлению «Образование и педагогические науки»;
  • 45 грантов — по направлению «Физическая культура и спорт».

До 30 ноября 2025 года Министерство науки, высшего образования и инноваций представит итоговый отчет о распределении грантов президентской администрации и Минфину.

Чтобы получить грант, нужно успешно сдать Общереспубликанское тестирование (ОРТ) и выбрать специальность из утвержденного перечня. Конкурс — по баллам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335898/
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