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Общество

В Бишкеке перекроют участок улицы Усенбаева из-за ремонта теплотрассы

9 июля в Бишкеке закрывается для движения участок улицы Усенбаева — от Боконбаева до Московской. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть».

Ограничение связано с началом плановых ремонтных работ по перекладке тепловой сети в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов.

По данным предприятия, теплотрасса диаметром 273 милиметра была введена в эксплуатацию в 1979 году. За 46 лет эксплуатации она полностью выработала свой нормативный срок и требует срочной замены.

В связи с этим движение транспорта на указанном участке будет временно приостановлено.

«Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов», — отметили в МП «Бишкектеплосеть».

О сроках завершения работ пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335663/
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