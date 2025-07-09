В Иссык-Кульской области устраняют последствия селей

В Тюпском районе Иссык-Кульской области в трех разных местах 8 июля прошли сели, вызванные ливнями, их последствия устраняются. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента в Иссык-Кульской области.

Сообщается, что в 11.30 поступила информация о сходе селя в селе Шаты Тюпского района. На место выехали сотрудники районной администрации и айылного аймака. Селевые воды прошли по существующему селеотводному каналу. Канал очищают, задействовав два экскаватора айылного аймака.

В этот же день около 13.30 сели из горных оврагов затопили 179-й километр автодороги Балыкчи – Ананьево – Каракол в селе Балбай. Движение автомобилей это не прервало. Оперативная группа районного отдела МЧС и специальная техника полностью очистили проезжую часть.

В селе Ак-Булун селевые воды зашли во дворы двух жилых домов, при этом в один из них вода попала в подвал. Для ликвидации последствий задействованы погрузчик, 2 экскаватора и самосвал.

Работа по устранению последствий селевых потоков продолжается.