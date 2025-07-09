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Общество

Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ

Хронические вирусные гепатиты каждый год становятся причиной смерти 1,3 миллиона человек, большинство из которых умирает от рака или цирроза печения. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По ее данным, ежедневная смертность составляет 3,5 тысячи случаев и сравнима со смертностью от туберкулеза.

Гепатиты В и С распространяются незаметно, каждый день поражая примерно 8 тысяч человек.

Эти инфекции поддаются профилактике и лечению, но их бремя продолжает расти, особенно в регионах с ограниченно доступной медицинской помощью.

В организации отмечают, что большинство зараженных гепатитом не подозревают о наличии инфекции. Своевременное выявление вируса — первый шаг к получению жизненно важного лечения и предупреждению рака печени. Тестирование на гепатит, особенно в эндемичных по инфекции районах и группах риска, — важнейшее условие победы над инфекцией.

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«К 2030 году человечество может предупредить 2,8 миллиона случаев смерти, если страны поторопятся принять меры, — считают в ВОЗ. — Элиминация гепатита является выполнимой задачей. Для этого имеются вакцины, эффективные методы лечения и проверенные способы прерывания передачи инфекции. В большинстве случае гепатит диагностируются слишком поздно. Для достижения улучшений требуется твердая воля национальных органов власти, дальновидные инвестиции и системы общественного здравоохранения, обеспечивающие оказание гепатологической помощи в учреждениях первичного звена».

ВОЗ призывает общественность проверяться на гепатиты В и С, а также прививать новорожденных первой дозой вакцины против гепатита В в течение суток после рождения.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля и призван повысить осведомленность о вирусном гепатите — воспалительном поражении печени, которое приводит к тяжелой патологии печени и вызывает гепатоцеллюлярную карциному.

В 2025-м тема кампании по случаю памятной даты сформулирована как «Борьба с гепатитом: разрушим преграды» и служит призывом срочно принять меры по ликвидации финансовых, социальных и системных факторов (включая стигматизацию), которые мешают элиминации гепатита и эффективной профилактике рака печени.

Отметим, что в Кыргызстане проводится вакцинация новорожденных против вирусного гепатита В, а также продолжается вакцинация взрослых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335653/
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