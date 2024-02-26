Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

В 2023 году в Кыргызстане от кори скончалось девять детей. А ведь это вакциноуправляемое заболевание: прививка может предотвратить заражение корью и распространение этого вируса. Проблема в том, что родители отказываются от вакцинации по различным причинам.

В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, плановые прививки делают кыргызстанцам от рождения и до 56 лет.

Вакцинацию проводят против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, гепатита В, туберкулеза, ротавируса и других инфекционных заболеваний.

Они опасны серьезными осложнениями, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

1 Где получить вакцину? Прививки делают в центрах семейной медицины или группах семейных врачей, где есть прививочные кабинеты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных регионах.

2 Надо ли иметь приписку к медучреждению? Не обязательно.

3 Нужна ли подготовка перед вакцинацией? Нет, но важно получать вакцину на здоровом фоне. Поэтому перед прививкой обязательно проводят медосмотр. Разрешение дают при отсутствии противопоказаний.

4 Какие могут быть побочные реакции? Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Если у одних вакцинация проходит бессимптомно, то у других организм может дать незначительную ответную реакцию в виде повышения температуры, болезненности в месте прививки и так далее. Обычно это проходит через несколько дней.

5 Кому противопоказана вакцинация? В этом вопросе, по словам специалистов, нужен индивидуальный подход. В первую очередь прививки не делают имеющим признаки острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Аллергикам также противопоказаны прививки, однако в период ремиссии можно получить вакцину. При наличии заболеваний крови противопоказана вакцина КПК.

6 Сколько действует медицинский отвод? Различают медотвод: временный (например, при наличии ОРВИ);

длительный (если болезнь длится более трех месяцев);

постоянный.

7 Можно ли получить прививку позже положенного срока? Да, после выздоровления.

8 А если меня не позвали на прививку? Обычно медработники приглашают на вакцинацию приписанных к поликлиникам граждан заранее по телефону. Но в условиях миграции населения и кадрового дефицита в организациях здравоохранения о вас могут и забыть. Поэтому надо самим обращаться к участковому врачу. В карте профилактических прививок (форма 063) указаны все предыдущие даты получения вакцин.

9 Важно ли взрослым ревакцинироваться каждые 10 лет? Конечно. Иначе не привитый слой населения будет накапливаться и однажды это может привести к вспышке заболеваемости. Важно поддерживать коллективный иммунитет.

10 Нужно ли делать прививки, не предусмотренные в национальном календаре? При выезде за границу в некоторые страны требуется получить определенную вакцину, к примеру, против желтой лихорадки. По эпидпоказаниям ежегодно в Кыргызстане проводят вакцинацию против гриппа. Она показана детям до пяти лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным, медицинским работникам и другим лицам из групп риска. С декабря 2022 года в республике начали бесплатно вакцинировать взрослое население от гепатита В.

11 Безопасны ли вакцины? Можно ли одновременно вводить несколько вакцин? Все препараты, которые завозят в Кыргызстан, сертифицированы департаментом лекарственных средств и медизделий при МЗ КР. По данным РЦИ, вакцины, используемые в стране, имеют то же качество, что и в Европе. Компоненты вакцин безопасны и не содержат токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире. Одновременное введение вакцин позволяет сократить количество посещений медучреждения, что экономит время и деньги, а комбинированная вакцина позволяет делать меньше прививок, что снижает стресс у ребенка. Поэтому важно следовать календарю прививок, не откладывать очередные прививки и не делать их отдельно, отметили специалисты. Когда маленькому ребенку одновременно делают несколько прививок, у него формируется хороший иммунитет к нескольким болезням. В результате он не болеет либо переносит заболевание в легкой форме. Если человек не вакцинирован, его иммунитет может оказаться недостаточно сильным для борьбы с болезнью.

В отделе иммунопрофилактики Центра госсанэпиднадзора Бишкекаответили на основные вопросы о вакцинации.