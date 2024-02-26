Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

В 2023 году в Кыргызстане от кори скончалось девять детей. А ведь это вакциноуправляемое заболевание: прививка может предотвратить заражение корью и распространение этого вируса. Проблема в том, что родители отказываются от вакцинации по различным причинам.
В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.
По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, плановые прививки делают кыргызстанцам от рождения и до 56 лет.
Вакцинацию проводят против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, гепатита В, туберкулеза, ротавируса и других инфекционных заболеваний.
Они опасны серьезными осложнениями, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.
Где получить вакцину?
Прививки делают в центрах семейной медицины или группах семейных врачей, где есть прививочные кабинеты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных регионах.
Надо ли иметь приписку к медучреждению?
Не обязательно.
Нужна ли подготовка перед вакцинацией?
Нет, но важно получать вакцину на здоровом фоне. Поэтому перед прививкой обязательно проводят медосмотр. Разрешение дают при отсутствии противопоказаний.
Какие могут быть побочные реакции?
Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Если у одних вакцинация проходит бессимптомно, то у других организм может дать незначительную ответную реакцию в виде повышения температуры, болезненности в месте прививки и так далее. Обычно это проходит через несколько дней.
Кому противопоказана вакцинация?
В этом вопросе, по словам специалистов, нужен индивидуальный подход. В первую очередь прививки не делают имеющим признаки острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Аллергикам также противопоказаны прививки, однако в период ремиссии можно получить вакцину. При наличии заболеваний крови противопоказана вакцина КПК.
Сколько действует медицинский отвод?
Различают медотвод:
- временный (например, при наличии ОРВИ);
- длительный (если болезнь длится более трех месяцев);
- постоянный.
Можно ли получить прививку позже положенного срока?
Да, после выздоровления.
А если меня не позвали на прививку?
Обычно медработники приглашают на вакцинацию приписанных к поликлиникам граждан заранее по телефону. Но в условиях миграции населения и кадрового дефицита в организациях здравоохранения о вас могут и забыть. Поэтому надо самим обращаться к участковому врачу. В карте профилактических прививок (форма 063) указаны все предыдущие даты получения вакцин.
Важно ли взрослым ревакцинироваться каждые 10 лет?
Конечно. Иначе не привитый слой населения будет накапливаться и однажды это может привести к вспышке заболеваемости. Важно поддерживать коллективный иммунитет.
Нужно ли делать прививки, не предусмотренные в национальном календаре?
При выезде за границу в некоторые страны требуется получить определенную вакцину, к примеру, против желтой лихорадки.
По эпидпоказаниям ежегодно в Кыргызстане проводят вакцинацию против гриппа. Она показана детям до пяти лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным, медицинским работникам и другим лицам из групп риска.
С декабря 2022 года в республике начали бесплатно вакцинировать взрослое население от гепатита В.
Безопасны ли вакцины? Можно ли одновременно вводить несколько вакцин?
Все препараты, которые завозят в Кыргызстан, сертифицированы департаментом лекарственных средств и медизделий при МЗ КР.
По данным РЦИ, вакцины, используемые в стране, имеют то же качество, что и в Европе. Компоненты вакцин безопасны и не содержат токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире.
Одновременное введение вакцин позволяет сократить количество посещений медучреждения, что экономит время и деньги, а комбинированная вакцина позволяет делать меньше прививок, что снижает стресс у ребенка. Поэтому важно следовать календарю прививок, не откладывать очередные прививки и не делать их отдельно, отметили специалисты.
Когда маленькому ребенку одновременно делают несколько прививок, у него формируется хороший иммунитет к нескольким болезням. В результате он не болеет либо переносит заболевание в легкой форме. Если человек не вакцинирован, его иммунитет может оказаться недостаточно сильным для борьбы с болезнью.