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Общество
Сюжет: Полезные советы

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

В 2023 году в Кыргызстане от кори скончалось девять детей. А ведь это вакциноуправляемое заболевание: прививка может предотвратить заражение корью и распространение этого вируса. Проблема в том, что родители отказываются от вакцинации по различным причинам.

В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, плановые прививки делают кыргызстанцам от рождения и до 56 лет.

Вакцинацию проводят против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, гепатита В, туберкулеза, ротавируса и других инфекционных заболеваний.

Они опасны серьезными осложнениями, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

В отделе иммунопрофилактики Центра госсанэпиднадзора Бишкека 24.kg ответили на основные вопросы о вакцинации.

1

Где получить вакцину?

Прививки делают в центрах семейной медицины или группах семейных врачей, где есть прививочные кабинеты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных регионах.

2

Надо ли иметь приписку к медучреждению?

Не обязательно.

3

Нужна ли подготовка перед вакцинацией?

Нет, но важно получать вакцину на здоровом фоне. Поэтому перед прививкой обязательно проводят медосмотр. Разрешение дают при отсутствии противопоказаний.

4

Какие могут быть побочные реакции?

Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Если у одних вакцинация проходит бессимптомно, то у других организм может дать незначительную ответную реакцию в виде повышения температуры, болезненности в месте прививки и так далее. Обычно это проходит через несколько дней.

5

Кому противопоказана вакцинация?

В этом вопросе, по словам специалистов, нужен индивидуальный подход. В первую очередь прививки не делают имеющим признаки острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Аллергикам также противопоказаны прививки, однако в период ремиссии можно получить вакцину. При наличии заболеваний крови противопоказана вакцина КПК.

6

Сколько действует медицинский отвод?

Различают медотвод:

  • временный (например, при наличии ОРВИ);
  • длительный (если болезнь длится более трех месяцев);
  • постоянный.
7

Можно ли получить прививку позже положенного срока?

Да, после выздоровления.

8

А если меня не позвали на прививку?

Обычно медработники приглашают на вакцинацию приписанных к поликлиникам граждан заранее по телефону. Но в условиях миграции населения и кадрового дефицита в организациях здравоохранения о вас могут и забыть. Поэтому надо самим обращаться к участковому врачу. В карте профилактических прививок (форма 063) указаны все предыдущие даты получения вакцин.

9

Важно ли взрослым ревакцинироваться каждые 10 лет?

Конечно. Иначе не привитый слой населения будет накапливаться и однажды это может привести к вспышке заболеваемости. Важно поддерживать коллективный иммунитет.

10

Нужно ли делать прививки, не предусмотренные в национальном календаре?

При выезде за границу в некоторые страны требуется получить определенную вакцину, к примеру, против желтой лихорадки.

По эпидпоказаниям ежегодно в Кыргызстане проводят вакцинацию против гриппа. Она показана детям до пяти лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным, медицинским работникам и другим лицам из групп риска.

С декабря 2022 года в республике начали бесплатно вакцинировать взрослое население от гепатита В.

11

Безопасны ли вакцины? Можно ли одновременно вводить несколько вакцин?

Все препараты, которые завозят в Кыргызстан, сертифицированы департаментом лекарственных средств и медизделий при МЗ КР.

По данным РЦИ, вакцины, используемые в стране, имеют то же качество, что и в Европе. Компоненты вакцин безопасны и не содержат токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире.

Одновременное введение вакцин позволяет сократить количество посещений медучреждения, что экономит время и деньги, а комбинированная вакцина позволяет делать меньше прививок, что снижает стресс у ребенка. Поэтому важно следовать календарю прививок, не откладывать очередные прививки и не делать их отдельно, отметили специалисты.

Когда маленькому ребенку одновременно делают несколько прививок, у него формируется хороший иммунитет к нескольким болезням. В результате он не болеет либо переносит заболевание в легкой форме. Если человек не вакцинирован, его иммунитет может оказаться недостаточно сильным для борьбы с болезнью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287537/
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