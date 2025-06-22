Вакцины от гепатита В в Кыргызстане достаточно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, программа вакцинации осуществляется в плановом режиме и охватывает всех желающих.

С декабря 2022-го по май 2025-го в рамках государственного бюджета и при поддержке международных партнеров в страну поступило 750 тысяч доз вакцины. По состоянию на 21 июня 2025 года в прививочных кабинетах республики остается в наличии 72 тысячи 159 доз, что позволяет бесперебойно продолжать вакцинацию.

Кроме того, в первом квартале 2025-го дополнительно получено 55 тысяч доз, направленных преимущественно на завершение курсов у граждан, начавших иммунизацию в 2024-м.

По данным на 5 июня 2025 года, первую дозу вакцины получили 261,4 тысячи человек, вторую — 224 тысячи (85,6 процента от числа получивших первую), третью — 177 тысяч 534 человека (67,9 процента). Таким образом, почти 68 процентов взрослых, начавших курс вакцинации, завершили его полностью, а более 85 процентов получили как минимум две дозы, что является подтверждением высокого уровня охвата и эффективности реализации программы.

«Некоторые временные задержки поставок, зафиксированные в прошлом году, были связаны с глобальной ситуацией на фармацевтическом рынке. В тот период ведущие производители вакцин сообщили о временных ограничениях в объемах производства и поставок, что отразилось на доступности препарата во многих странах. При этом государственное финансирование кампании было предусмотрено заранее, все логистические процессы на национальном уровне осуществлялись бесперебойно. Во втором полугодии текущего года ожидается поступление новой партии в объеме еще 700 тысяч доз, что обеспечит стабильность и доступность вакцинации для всех граждан», — проинформировали в Минздраве.

Уточняется, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), увеличение интервалов между дозами вакцины против гепатита B не снижает ее эффективность.

В случае прерывания курса вакцинации его следует продолжить при первой возможности — без необходимости начинать заново, поскольку достигнутый иммунный ответ сохраняется.

«Иными словами, даже если прошло много времени после второй дозы, ее не нужно повторять — достаточно сделать третью, чтобы завершить курс и получить полноценную защиту. А если человек пока получил только две дозы, это уже дает определенный уровень иммунитета, и курс можно безопасно завершить, когда станет доступна следующая доза», — пояснили в ведомстве.

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Как отмечается, рост числа зарегистрированных случаев гепатита в последние годы связан, прежде всего, с целенаправленным усилением скрининговых мероприятий и расширением охвата лабораторной диагностики, особенно в регионах.

Министерство здравоохранения последовательно наращивает охват обследованиями, включая ранее недоступные и отдаленные группы населения.

«Таким образом, повышение показателей заболеваемости — это отражение улучшенной эпиднадзорной системы, а не ослабления профилактики. Более того, возрастающий интерес к теме вакцинации и защите от гепатита B говорит о том, что все больше граждан осознанно подходят к вопросам своего здоровья, что является положительным результатом как информационно-разъяснительной работы, так и общей модернизации системы здравоохранения», — подчеркнули в МЗ КР.