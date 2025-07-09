Троллейбус, переделанный в электробус, проходит тестирование в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным МП «Бишкекский городской транспорт», в настоящее время переделан только один троллейбус, и он не выходит на линию. «Во время тестирования в салоне отсутствуют пассажиры — проводится только проверка», — пояснили в ведомстве.

Ранее специалисты предупредили о технических рисках, связанных с такой переделкой.

14 июля в 10.30 в Верховном суде Кыргызской Республики пройдет рассмотрение иска о незаконном демонтаже троллейбусных линий.