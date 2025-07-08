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Общество

Переделанные троллейбусы: эксперты предупреждают о рисках

На улицах Бишкека был замечен троллейбус, переделанный под электробус. Специалисты указывают на серьезные технические риски, связанные с такой переделкой. Об этом сообщили активисты Save_Bishkek_Trolleybus.

Аккумуляторные батареи в новых моделях расположили в нижней части корпуса, ближе к кабине водителя. По мнению экспертов, такое решение вызывает несколько рисков.

Данное расположение может нарушить баланс массы и привести к перегрузу передней оси, быстрому износу подвески и ухудшению управляемости.

Они станут более уязвимы к воздействию влаги, реагентов, загрязнений и экстремальных температур. Отопление или охлаждение этих отсеков требует дополнительной энергии и усложняет конструкцию.

 Другой риск заключается в безопасности пассажиров.

В случае повреждения батареи возможно выделение токсичных газов, впоследствии проникающие в салон через вентиляцию. При возгорании дым распространяется быстрее, усложняя эвакуацию.

Отдельно эксперты подчеркивают отсутствие информации по утилизации использованных батарей. Они также упоминают, что переделанные троллейбусы должны проходить сертификационные процедуры, предусмотренные для полноценного электротранспорта. При этом производитель бишкекских троллейбусов отказался участвовать в проекте.

На данный проект планировали выделить 5 миллионов сомов. Однако информация о фактических расходах и наименовании подрядчика пока не известна. Ранее тендер дважды не состоялся из-за отсутствия заявок.

14 июля в 10.30 в Верховном суде Кыргызской Республики пройдет рассмотрение иска о незаконном демонтаже троллейбусных линий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335527/
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