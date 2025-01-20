Открытие нового рынка в Оше не состоялось. Почему, рассказали торговцы

2 января мэрия Оша анонсировала перенос центрального рынка, расположенного вдоль реки Ак-Бууры, на 20 января. Всем торговцам было предложено до этого дня переместиться на территорию нового муниципального комплекса.

Корреспондент 24.kg побывал на старом базаре и узнал о настроении торговцев перед переездом.

Как выглядит новый рынок

Новый муниципальный рынок, по данным властей южной столицы, построили инвесторы. Сумма расходов не афишируется. Базар расположен на улице Бекмамата Осмонова. Торговый комплекс общей вместимостью 2 тысячи 500 мест состоит из 25 рядов и имеет два главных прохода шириной 7,5 метра.

Для соблюдения норм пожарной безопасности в каждом пятом ряду установили гидранты, рынок подключен к электричеству и коммунальным сетям. Площадь торговых мест составляет 6-7 квадратных метров.

Руководитель дирекции Ошского рынка Чынгыз Шерматов отмечает, что всего здесь 1,5 тысячи муниципальных торговцев.

Перед переездом продавцам нужно будет установить двери в торговых точках за свой счет.

«Сейчас остались работы по асфальтированию части рынка. В целом работы завершены на 95 процентов. Инвесторы построили все, осталось только двери поставить. Электричество провели», — рассказал неделю назад журналистам Чынгыз Шерматов.

Он также прокомментировал разговоры о том, что места на рынке продаются.

«Если у кого-то есть такие факты, пусть обращаются в правоохранительные органы. Те, кто работал на частном рынке, не на муниципальном, собирают по $2-3 тысячи и сами строят торговые места. Мэрия предоставила им земли бесплатно. Многие, услышав это, думают, что торговые места покупают за сумму от 100 до 200 тысяч сомов», — пояснил руководитель дирекции.

Места бесплатные, но...

По словам предпринимательницы Назиры, люди на рынке не готовы к переезду.

«Те, кто побывал на новом базаре, говорят, что там еще не все готово. Многие просят отсрочить перенос до весны. Нам будет тяжело переезжать в такой холод. Также говорят, что пока нет парковок. Вокруг грязь, слякоть. Если бы создали сначала условия, то и народ согласился бы. Сейчас если мы переедем, то торговля может остановиться. Люди предпочтут поехать на другие рынки, такие как «Келечек» и «Кара-Суу», — говорит она.

Сотрудница рынка Гуласель Абдылдаева отмечает: для того чтобы переехать, торговцы должны сделать ремонт как минимум на 100 тысяч сомов в полученных торговых помещениях.

«Говорят, что мы сами должны установить двери. Посчитали, что на это все потребуется более 100 тысяч сомов. Там дороги все в грязи. Невозможно ходить. Строительство туалетов еще не завершено и много чего еще. А потом говорят, что 20-го будет перенос. Камчыбек Ташиев говорил, что сначала должны все закончить, потом переносить. Зимой ни торговцы, ни покупатели туда не пойдут. Одна роллетная дверь стоит 38 тысяч сомов. Мастер установит ее за 15-20 тысяч. Помимо этого, нужно сделать пол, потолок», — жалуется она.

Гульнара — мать-одиночка. Она торгует хозтоварами. И у нее сейчас нет возможности устанавливать двери за свой счет.

«Несколько дней болела и не выходила на работу. Когда пришла, сказали установить двери на новых торговых местах. Но у меня сейчас на это нет средств», — говорит женщина.

Жительница Оша Минайым вовсе против переезда центрального рынка. По ее словам, новый базар находится далеко от центра города.

«Для нас это место удобное. Район «Западного» очень далеко будет, и неудобно во время пробок. Но кому интересно наше мнение? Чиновники делают как хотят. Для нас было бы комфортно, если бы оставили базар на своем месте», — сетует жительница южной столицы.

В итоге после просьб и нареканий торговцев мэрия Оша отсрочила перенос рынка до 20 февраля.

Предыстория

Напомним, 14 июля 2024 года из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы города, в том числе центральный рынок, который сейчас переносят.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, посетив место после разрушительной стихии, потребовал перенести рынок в безопасное место и произвести демонтаж незаконных объектов вдоль реки Ак-Бууры.

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По словам горожан, до произошедшего ЧП ни одна муниципальная служба не чистила реку.

«Накопилось много мусора. Неудивительно, что после проливных дождей река вышла из берегов и затопила рынок», — сказала она из предпринимательниц.

В ГКНБ тогда сообщили, что ведомство выяснит, почему не чистили реку Ак-Бууру, и накажет виновных. В результате селей, произошедших в июле, пострадали 1 тысяча 480 торговцев.