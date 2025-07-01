Миранда Пристли возвращается: «Дьявол носит Prada 2» уже в производстве

Оскароносные актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются к своим культовым ролям Миранды Пристли и Энди Сакс. Об этом сообщает Variety.

Студии Disney и 20th Century Studios подтвердили новость в Instagram, опубликовав тизер к приквелу.

По предварительным данным, сюжет сосредоточится на Миранде Пристли, которой предстоит столкнуться с изменениями в традиционной журнальной индустрии, а также с бывшей ассистенткой (Эмили Блант). Теперь девушка работает топ-менеджером в люксовом рекламном холдинге, сотрудничество с которым нужно Миранде, чтобы удержаться на плаву. Неизвестно, как в фильм впишется Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая в конце первой части ушла из компании в газетную редакцию. К касту также присоединится Кеннет Брана, который сыграет мужа Пристли.

Напомним, фильм «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году по мотивам романа Лорен Вайсбергер. Лента рассказывает о начинающей журналистке Энди Сакс, которая устроилась на работу в «глянцевый журнал мечты» и стала ассистенткой у строгого и жесткого главреда Миранды Пристли. Автор книги создала героиню по прототипу Анны Винтур, главного редактора модного журнала Vogue. Интересно то, что сама Винтур недавно сообщила, что покидает пост редактора американского издания после 37 лет правления.

Был ли уход Анны Винтур спойлером к фильму, мы узнаем 1 мая 2026-го, в день, когда состоится премьера второй части «Дьявол носит Prada».