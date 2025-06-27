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Общество

Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue спустя 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue спустя 37 лет работы, сообщает The New York Post.

СМИ
Фото СМИ

Компания не будет искать главного редактора на замену 75-летней Анны Винтур в американском Vogue, а вместо этого наймет «руководителя редакционного контента» — должность, которую используют все недавно назначенные международные редакторы для управления повседневной деятельностью издания, информирует Business of Fashion.

Многолетний главный редактор продолжит руководить журналом в качестве глобального редакционного директора Vogue, а также директора по контенту в издательстве Condé Nast, курируя Vogue и восемь международных изданий, включая Vanity Fair, GQ, AD и другие.

Напомним, Анна Винтур считается прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334376/
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