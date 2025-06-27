Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue спустя 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue спустя 37 лет работы, сообщает The New York Post.

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Компания не будет искать главного редактора на замену 75-летней Анны Винтур в американском Vogue, а вместо этого наймет «руководителя редакционного контента» — должность, которую используют все недавно назначенные международные редакторы для управления повседневной деятельностью издания, информирует Business of Fashion.

Многолетний главный редактор продолжит руководить журналом в качестве глобального редакционного директора Vogue, а также директора по контенту в издательстве Condé Nast, курируя Vogue и восемь международных изданий, включая Vanity Fair, GQ, AD и другие.

Напомним, Анна Винтур считается прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип.