Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года

Водителей, не оформивших полис ОСАГО, пока не будут штрафовать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственной страховой организации.

Напомним, с 1 июля в Кыргызстане вступает в силу закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В связи с этим Государственная страховая организация и Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР усиливают разъяснительную работу среди водителей.

Фото пресс-службы Государственной страховой организации. Штрафовать пока не будут! ГУОБДД и Госстрах обсудили отсрочку по ОСАГО

«Сегодня состоялась встреча председателя Госстрахования Эльдияра Калдарбекова с руководством ГУОБДД. По словам Калдарбекова, многие водители по техническим или иным причинам не успели оформить страховой полис. Он призвал сотрудников ГУОБДД отнестись к таким случаям с пониманием и дать гражданам возможность получить полис в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В ГУОБДД поддержали инициативу — они ограничатся устными предупреждениями и будут направлять водителей на оформление страхового документа. Таким образом, последний срок оформления ОСАГО — 1 сентября 2025 года.

Госстрахование напоминает: оформить ОСАГО можно быстро и удобно через приложение «Түндүк» либо в филиалах организации.