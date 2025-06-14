С 1 июля водителей в Кыргызстане начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

С 1 июля всех водителей в Кыргызстане будут штрафовать за отсутствие обязательного полиса ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской ассоциации страховщиков.

Штраф для физических лиц составит 3 тысячи сомов.

В ассоциации призывают не откладывать оформление полиса на последний момент.

«ОСАГО — не формальность, а ваша защита в случае ДТП, гарантирующая возмещение ущерба пострадавшим и снижение финансовых рисков», — говорится в сообщении.

Оформление доступно и через онлайн-сервисы: Beeline, MegaPay и «Мой О!». Для консультаций и информации о порядке оформления обращайтесь по единому номеру: 1292.

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Напомним, Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016-го и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.

С 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные и органы местного самоуправления.