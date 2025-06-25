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Общество

В городе Ош построили и сдали в эксплуатацию мост на реке Ак-Бууре

В Оше построили и сдали в эксплуатацию мост на реке Ак-Бууре — старый смыло паводком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, новая переправа соединяет улицы Ражапова и Исанова.

Отмечается, что ранее местный житель пожаловался градоначальнику Женишбеку Токторбаеву на то, что у людей возникли трудности с передвижением из-за того, что мост, соединяющий реку Ак-Бууру с территориальным управлением «Курманджан Датка» и селами Озгур и Толейкон, смыт паводком. Городские власти пообещали построить новый мост и сделали это.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334009/
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