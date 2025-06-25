Где отдохнуть на Иссык-Куле. Список пансионатов и комплексов

В Бишкеке температура воздуха превысила 38 градусов. От такой жары спастись можно только в прохладных водах Иссык-Куля.

Для удобного планирования отдыха 24.kg подготовило список отелей и туристических комплексов, куда кыргызстанцы и заграничные гости могут отправиться отдохнуть. В подборке представлены как оздоровительные санатории и уютные пансионаты, так и семейные комплексы для отдыха с программами активного досуга.

Центр отдыха «Радуга» (Сары-Ой, 14 км от Чолпон-Аты)

Один из самых популярных пансионатов на Иссык-Куле, расположенный в селе Сары-Ой в 230 километрах от Бишкека.

Цены: двухместный номер — от 18 до 21,8 тысячи сомов, трехместный — от 22,5 тысячи сомов, коттеджи — от 38,4 тысячи сомов за сутки.

Удобства: трехразовое питание, два бассейна (открытый и крытый), спа-зона, сауна, детская площадка, Wi-Fi, спортивные площадки, песчаный пляж, и различные развлечения с аниматорами.

Контакты: raduga.kg, +996552394040

«Радуга West» (Сары-Ой)

Недалеко от «Радуги» в селе Кош-Кол находится Raduga West. В отличие от соседа он компактнее и спокойнее. Там есть уютные номера и просторные коттеджи, трехразовое комплексное питание, оздоровительные СПА-процедуры, крытый и открытый бассейны и чистый пляж.

Цены: двухкомнатные номера — от 10,5 тысячи сомов, четырехместные коттеджи от 21 тысячи в сутки.

Контакты: @raduga.west, +996701696926, +996999111188

«Лукоморье» (Чолпон-Ата)

Пансионат с уникальными домиками на берегу озера. Туристы могут выбрать бунгало, домики на дереве или номера в аутентичных коттеджах. Это место для любителей сказок, свободного отдыха и приключений. Подойдет для истинных ценителей сна под открытым небом.

Цены: бунгало — 1,2 тысячи сомов, избушка от 2 тысяч сомов, двухместные номера от 3,9 тысячи сомов, люкс — от 9 тысяч, полулюкс — от 6 тысяч за сутки.

Контакты: @lukomorie.kg, +996556700035

«Долинка Deluxe» (село Кара-Ой)

Центр отдыха «Долинка Deluxe» — спокойный семейный вариант. На территории коттеджи с номерами на маленькие и большие семьи. В стоимость проживания включено трехразовое питание. Коттеджи находятся в нескольких минутах от озера.

Цены: номер на двоих от 8 тысяч, четырехместные номера от 16 тысяч сомов, домики A-frame на 7 человек от 28 тысяч сомов.

Контакты: @dolinka.deluxe.kg, +996552777377

«Аврора» (Булан-Соготту)

Санаторий «Аврора» находится в селе Булан‑Соготту в 18–20 километрах от Чолпон‑Аты. Это идеальное место для любителей оздоровительных процедур. В «Авроре» можно насладиться минеральными ваннами, солевыми ваннами, курсом лечебно-профилактической физкультуры, посещением крытого бассейна и ингаляциями.

Цены: двухместные номера от 7,7 тысячи сомов, полулюксы от 10,5 тысячи сомов, люксы от 14 тысяч.

Контакты: @issykkul_aurora , +996704313189

«Кыргызское взморье» (Чолпон-Ата)

Еще один зарекомендовавший себя оздоровительный санаторий. На территории работают врач-терапевт, кардиолог, ЛОР, гинеколог, педиатр, назначается грязелечение, физиотерапия, водолечение. В стоимость путевки входит проживание, трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), комплексное лечение (до 5 процедур по назначению врача), развлечения для детей, библиотека. Отличный выбор для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и подлечиться.

Цены: одноместный номер — 5,2 тысячи сомов, 2, 3, 4-х местные — 4,3 тысячи, полулюксы на двоих — 9,3 тысячи, полулюксы на четверых от 20,5 тысячи сомов, детям до трех лет размещение без предоставления места бесплатно.

Контакты: vzmore.kg, +996706999111, +996550099837, +996550099013

Karven Four Seasons (Чолпон-Ата)

Стильный курортный городок в селе Сары-Ой прямо на берегу озера с собственным пляжем. На территории есть рестораны, спортзал, теннисные корты, бассейн, конференц-зал, ночной клуб и караоке. Современный курорт особенно понравится молодежи и тем, кто ценит активный и комфортный отдых.

Цены: одноместный — 8 тысяч, двухместный — 14 тысяч, трехместный — 17 тысяч, Коттедж «Люкс семейный»- 26,5 тысячи, коттедж «Апартаменты» — 32,2 тысячи сомов.

Контакты: karvenfourseasons.kg, +996555535390

«Ак-Марал» (Бостери)

В живописном центре отдыха «Ак-Марал» гостей ждет частный пляж, уютные коттеджи и отель, вкусная кухня и прогулки на свежем воздухе, SPA-комплекс, открытый и закрытый бассейны. На территории можно арендовать велосипеды и самокаты, а также сыграть в спортивные игры — теннис и футбол.

Цены: стандартный номер — 9 тысяч, люкс — 13 тысяч, апартаменты — 34 тысячи сомов.

Контакты: ak-maral.kg, +996554115588

«Три Короны» (Чолпон‑Ата)

Отель предлагает туристам комфортабельные номера и люксы с видом на озеро и горные пейзажи, разнообразные водные виды спорта, спа-процедуры и массаж. На территории работают рестораны с разнообразной кухней, включая местные деликатесы. Отель находится на побережье песчаного пляжа.

Цены: двухместный номер от 4,2 тысячи сомов, люкс от 7 тысяч, квартиры от 13,2 тысячи сомов.

Контакты: @3corony.kg, +996558095002

«Талисман Village» (Бостери)

Небольшой уютный отель на первой линии в селе Бостери, в 220 метрах от пляжа. На территории двухэтажные коттеджи, футбольное поле и ресторан Prego.

Цены: двухместный номер от 9-12 тысяч, 4-х местный коттедж от 20-27 тысяч сомов.

Контакты: @talisman_issykul, +996558588882

Baytur Resort & SPA (Бостери)

Центр отдыха на берегу Иссык-Куля в Бостери с собственным пляжем, SPA-комплексом и тренажерным залом. На выбор стандартные номера, полулюксы, люксы, семейные коттеджи и таунхаусы. В стоимость входит трехразовое питание, горячее кобылье молоко, бассейн.

Цены: стандартные номера от $130, полулюкс от $230, люкс от $300, вилла от $460.

Контакты: @baytur_resort_spa, +996551990000

«Алтын Булак» (село Бает)

Тихий центр отдыха в 10 километрах от Чолпон-Аты. Гостям предлагают двухместные номера, лофты и даже юрты с видом на озеро. Территория с батутом, песчаным пляжем и трехразовым питанием.

Цены: юрты от 8,9 тысячи сомов, коттеджи от 7,9 тысячи сомов, номер в корпусе — от 8,9 тысячи сомов.

Контакты: @altyn.bulak.kg, +996556402010

«Валенсия» (село Тамчи)

Фото из интернета

Семейный пансионат, летом работает как детский лагерь с программой «без гаджетов». На территории — зеленая зона, удобный доступ к озеру.

Цены: уточнять через WhatsApp по номеру 0557511721

«Солемар» (село Корумду)

Современный курортный комплекс для семей и молодежи. Гостям доступны виллы, коттеджи и стандартные номера. На территории: SPA, аквапарк, спортплощадки, караоке, дискотека, палаточный городок, теннисный корт, детская зона и компьютерный зал. В пансионате работает трехразовое питание по типу «шведский стол».

Цены: номера комфорт от $56, полулюкс от $130, делюкс от $180, двухэтажная вилла от $362.

Контакты: solemar.kg, +996772329090



Ololo Ak Jol (село Кош-Коль)

Коворкинг-резорт и пансионат в одном: 4 корпуса, собственный пляж, пирс и разнообразные активности. Есть кинотеатр, кафе, коворкинг, йога-программы, вечеринки, бильярд и трехразовое питание.

Цены: от 2,2 тысячи сомов за одного человека в хостеле, стандартный номер на двоих от 12 тысяч, стандартный номер на четверых от 22 тысяч.

Контакты: ololo.akjol, +996504100030