Запись в школу. Более 27 тысяч мест для льготников остаются свободными

В Кыргызстане в школы зарегистрировали более 158 тысяч детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 2,3 тысячи льготников. Свободными остаются более 131 тысячи мест, в том числе 27,4 тысячи — для льготников.

Ранее чиновники предупреждали, что льготников будут проверять органы национальной безопасности.

Отметим, со 2 июня электронная запись проходит по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.