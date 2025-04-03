Прием в школу. Льготников будут проверять органы национальной безопасности

При электронной записи в школу для льготников будет отдельная квота, но по ним идут серьезные проверки со стороны органов национальной безопасности. Об этом в прямом эфире сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, льготные категории граждан могут подавать заявку в школу как на первом, так и втором этапе, для этого через «Личный кабинет» родителя на портале 1mektep.edu.gov.kg нужно прикрепить все подтверждающие документы.

«Школы самостоятельно рассматривают льготников, но в этом году у нас идут серьезные проверки по военнослужащим и так далее. Поэтому просим всех родителей быть очень внимательными при прикреплении справок, проверить даты, чтобы документы не были просроченными. Школы будут серьезно относиться к этому вопросу, если что-то будет не соответствовать, они будут отклонять такие заявки», — предупредила Лира Самыкбаева.

Кто имеет льготы: дети учителей и штатных сотрудников общеобразовательных организаций, проработавших в данной школе не менее года по состоянию на 15 сентября текущего года (справка с места работы);

дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка с места работы);

дети этнических кыргызов, переселившихся в КР, обладающих статусом кайрылмана (удостоверение кайрылмана).

Напомним, в Кыргызстане началась онлайн-запись в школу. Рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в 1-й класс, а рожденные в 2018, 2019 годах и прошедшие дошкольную подготовку, — сразу во 2-й.