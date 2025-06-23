Кыргызстан вошел в шорт-лист премии Wanderlust Travel Awards в категории Most Desirable Emerging Destination («Самое желанное развивающееся направление»). Об этом сообщил Фонд поддержки развития туризма.

Голосование продлится до 17 октября, проголосовать за нашу страну можно здесь.

Победители будут объявлены 5 ноября 2025 года на церемонии в Национальной галерее Лондона.

Отметим, что в 2020-м Кыргызстан уже получал «золотую» награду, заняв первое место по итогам голосования читателей международного туристического журнала Wanderlust Travel Magazine в номинации «Лучшие развивающиеся направления».

Wanderlust Travel Magazine — самый популярный британский туристический журнал (wanderlust переводится как «страсть к путешествиям»), освещающий приключенческие, культурные и специальные путешествия. Он издается 10 раз в году.