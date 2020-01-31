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Общество

Кыргызстан получил «золотую» награду от журнала Wanderlust Travel Magazine

Кыргызстан получил «золотую» награду и занял первое место по итогам голосования читателей международного туристического журнала Wanderlust Travel Magazine в номинации «Лучшие развивающиеся направления» 2020 года (Top Emerging Destinations). Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел.

Уточняется, что церемония награждения состоялась накануне в Лондонском выставочном центре Олимпия, где стартовала крупнейшая туристическая ярмарка «Направления: отдых и путешествия» (Destinations: holiday and travel show).

Ведомство добавило, что награды присуждались по 11 номинациям, среди которых «Лучшая страна», «Лучший город», «Лучший аэропорт», «Лучшие путеводители», «Топ авиалинии» и другие.

По данным МИД, в церемонии вручения наград Reader Travel Awards принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Великобритании Эдиль Байсалов.

«В своем выступлении он поблагодарил журнал за признание и отметил, что Кыргызстан продвигает не массовый туризм, а туризм для интеллигентных и экологически сознательных путешественников, умеющих ценить природу и культурное наследие. Этими качествами особенно отличаются читатели журнала Wanderlust Travel Magazine и потому их признание особенно дорого для нашей страны», — говорится в сообщении.

Wanderlust Travel Magazine — самый популярный британский туристический журнал (wanderlust переводится как «страсть к путешествиям»), освещающий приключенческие, культурные и специальные путешествия. Журнал издается 10 раз в году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142252/
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