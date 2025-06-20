Сезон дорожных работ в Бишкеке завершится к ноябрю

Сезон дорожных работ в Бишкеке, по предварительным данным, завершится к ноябрю. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, асфальт могут укладывать до температуры +5 градусов.

«В 2024-м сезон завершили в ноябре, но начали 26 мая. В 2025-м мы начали 25 марта, и также, думаю, до ноября работы будут вестись. Не каждый день у нас получается трудиться из-за погодных условий — в дождь мы не можем укладывать асфальт, наносить разметку и так далее. Будем стараться работать так, чтобы не откладывать запланированное на следующий год», — сказал Азамат Осмоналиев.

Он напомнил, что вести работы для ускорения темпов в ночное время нельзя по закону о тишине.

Что касается планов на 2026 год, Азамат Осмоналиев отметил: уже начались переговоры с муниципальными службами по составлению титульного списка улиц, подлежащих ремонту.

«Пока я не могу назвать конкретные улицы без официального утверждения. Бывает, что Бишкектеплосеть или Бишкекводоканал планируют замену старых труб на той или иной улице. Мы учитываем их планы и возвращаемся к этим участкам только после того, как они завершат свои работы», — пояснил специалист.